25.12.2019 | 08:52

Спутница сына Марии Мироновой, Андрея Удалова, привлекла внимание общественности. Народ гадает, кто именно сопровождал звездного отпрыска.

В Москве состоялась премьера картины режиссера Клима Шипенко "Холоп". На мероприятии собралось много отечественных знаменитостей. В числе прочих присутствовала и актриса Мария Миронова.

Знаменитость приехала на премьеру в компании 27-летнего сына Андрея Удалова и некой барышни. Интересно, что у прекрасной незнакомки присутствующие разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки.

Появление таинственной девушки спровоцировало слухи о женитьбе отпрыска Мироновой. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Напомним, не так давно артистка рассказала журналистам, что Удалов давно живет самостоятельно. "У родителей бывает момент, когда ребенок вырастает и уходит. Я недавно отпустила во взрослую жизнь старшего сына Андрея, а у меня еще есть маленький сын. У меня нет перерыва между ними. Сколько себя помню, столько я и мама", – сказала Мария Миронова.

Отметим, что сейчас знаменитость погружена в заботы о младшем сыне Федоре. Мальчику еще нет и года, поэтому он требует постоянного внимания мамы. Артистка вышла замуж в прошлом году, после двух лет отношений. Супруга, который стал для нее четвертым, Мария Миронова тщательно скрывает. Поговаривает, что между влюбленными значительная разница в возрасте.