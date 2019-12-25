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Полезное | «Оперившаяся» Яна Рудковская попала под критику Васильева

25.12.2019|17:06
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Сложно поспорить с тем, что продюсер Яна Рудковская – одна из самых стильных женщин современности. Она знает толк в моде и придерживается новых тенденций. Но даже у нее бывают промахи.

Так, неоднозначную реакцию вызвало появление супруги фигуриста Евгения Плющенко на вручении ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала Glamour. Она облачилась в мини-платье цвета шампань, украшенное разноцветными перьями.

Вечерний наряд звезды раскритиковал историк моды Александр Васильев. Он назвал этот аутфит одним из самых худших. Ему не понравились длина наряда, фасон и уж тем более его цветовая гамма.

"Образ неудачный. Слишком короткая длина и низко посаженная нижняя пуговица делают из этого платья жакет без брюк или без юбки. Подол явно укорочен, и перья на рукавах лишние", – приводит слова модельера издание "7Дней".

"Тот самый перебор: желто-черные перья не нужны к бежевому платью с голубым воротником", – добавил Васильев.

Во время вручения премии вместе с Рудковской на сцену вышел ее известный на весь мир супруг. Тогда Евгений публично признался, что каждый выход на сцену дается ему крайне тяжело. Для него это своего рода повинность. Плющенко пошутил, что его преследует ощущение, будто он отбывает наказание.

Источник — dni.ru
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