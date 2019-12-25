25.12.2019 | 14:46

Ксения Собчак собрала круглый стол, чтобы понять, что такое светское общество Москвы и как стать его частью. В ходе беседы гости теледивы внезапно вспомнили о гимнастке Алине Кабаевой.

В YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" Ксения и ее друзья-журналисты подвели итоги года. В ходе беседы присутствующие пришли к выводу, что светское общество – это симбиоз людей богатых, людей влиятельных и людей богемных.

Одновременно с этим перед журналистами встал вопрос: кого из состоятельных и знаменитых относить к светскому обществу, а кого нет. В пример Ксения Собчак привела журналистку Наилю Аскер-заде, которая известна в числе прочего отношениями с неким состоятельным банкиром.

Гости Ксении Собчак, немного поразмыслив, пришли к выводу, что Наиля является частью светской Москвы, так как каждый год появляется на главном "сборище" богачей – Пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Между тем экс-гимнастку Алину Кабаеву, по мнению присутствующих, светской львицей назвать нельзя. Даже несмотря на то, что она богата и давно занимается общественной деятельностью. Спортсменка живет крайне закрыто: скрывает личную жизнь от общественности, не появляется в свете, в общем, давно залегла на дно.

"Алина Кабаева была на обложке Vogue с надписью "Победа" между ног", – не согласилась с гостями Ксения Собчак. "Потому что ей неинтересно, простите, светить ****. А это важнейший критерий", – рассудила Татьяна Столяр, основательница Telegram-канала "Антиглянец". Также отмечалось, что Кабаева оказалась на обложке только потому, что была олимпийской чемпионкой.