Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 дек 2019|19:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
  68.90  |  $  62.05

Полезное | Дмитрий Борисов стал успешнее Андрея Малахова

25.12.2019|17:49
Печать

Дмитрий Борисов оказался в 2019 году успешнее, чем его коллега. Программа "Пусть говорят" обогнала шоу "Прямой эфир" по рейтингам.

Первый канал составил рейтинги самых популярных телепередач и выяснил, что в уходящем году больше всего смотрели зрители. Так, в этом году канал стал лидером в аудитории младше 60 лет.

Ток-шоу "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым стал лидером просмотра. Передача поднялась на шестую строчку в рейтинге, оставив далеко позади своего главного конкурента - Андрея Малахова с его "Прямым эфиром". Его шоу заняло в этом году лишь 45-ю строчку в топ-100.

Дмитрий Борисов выразил свою искреннюю благодарность. "Спасибо каждому нашему зрителю! Это очень приятно, что "Пусть говорят" вновь занимает по итогам года первое место среди всех регулярно выходящих программ! Особенно ценно, что наши выпуски конкурируют по рейтингам не со схожими шоу на других каналах", – цитирует телеведущего "7 Дней".

Дмитрий Борисов отметил, что в этом году самым популярным стал выпуск "Пусть говорят", посвященный скончавшейся певице Юлии Началовой. По его мнению, это было предсказуемо, поскольку ее трагическая судьба никого не оставила равнодушным, а программа о ней получилась очень искренней.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте