Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 дек 2019|08:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
  69.20  |  $  62.43

Полезное | «Бедный Ваня»: Ивана Урганта жалеют из-за любовной интриги дочери

25.12.2019|08:28
Печать

Скандальный блогер Лена Миро высказалась о романе наследницы Ивана Урганта. Эрика закрутила в США роман с чернокожим парнем.

По словам светской обозревательницы, Иван Урган – не просто хороший парень, но и примерный семьянин, который женился на женщине с ребенком. "По-моему, это здорово, когда мужчина способен на это", – считает Миро.

Говоря о дочери телеведущего, она отметила, что девушка в свое время переехала учиться в Америку, где завела себе чернокожего парня. "Казалось бы, ну, кому какое дело до цвета кожи в России? Но – нет, наших граждан буквально порвало от возмущения. "Твои внуки будут шахтерами, Ургант" – таково единое мнение обитателей соцсетей", - возмутилась блогер.

Она не понимает, что не так с нашими соотечественниками. Миро констатировала, что наступает 2020 год, а многие все еще судят людей по цвету кожи. "Вы – белые, и это – единственный повод поднятия вашей самооценки?", – вопрошает блогер.

"Сидя в Зажопинсках, вы пишите человеку, что его внуки будут шахтерами. Серьезно? Вы так считаете, отключив совершенно свой мозг?", – негодует Миро. "Бедный Ваня, внуки будут шахтерами", – цитирует она пользователей Сети.

Лена Миро заявила, что если дочь Ивана Урганта выйдет замуж на темнокожего, внуки шоумена будут гражданами США. А это означает безвизовый въезд в две сотни стран. Кроме того она отметила, что у этих детей будет прекрасный старт в виде денег дедушки.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте