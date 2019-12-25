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Полезное | Алла Пугачева решила спокойно стареть рядом с Галкиным

25.12.2019|12:20
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Максим Галкин стал новым звездным гостем программы Ирины Шихман "А поговорить?". Известный юморист и шоумен откровенно рассказал о жене.

Когда стало известно о романе Аллы Пугачевой и Максима Галкина, поднялась шумиха. В искренность чувств молодого артиста мало кто верил. Его обвиняли в меркантильности. Однако юморист уверил общественность, что искренне любит Примадонну. Более того, по признанию Максима, он всегда считал себя гораздо старше, чем есть на самом деле.

"Я этого не чувствую. Когда ты живешь с человеком, ты не можешь чувствовать каких-то резких изменений. Изначально у нас я был такой пенсионер в душе, а она – такая молодая. Ну, то есть она гораздо более легкая на подъем, легкая на принятие решений. Потом Алла мне такую хорошую вещь сказала: "Я могу с тобой спокойно стареть?" Я сказал: "Да".

Безусловно, они с Аллой учитывают ее возраст и перспективы. Отметим, что в апреле Примадонне исполнилось 70 лет. Шоумен признался, что они откровенно говорили о смерти. "Алла совершенно сознательна... Она, наверное, больше уделяет внимание детям, чем я. Она пытается проводить с ними больше времени. Она часто говорит: "Я хочу их успеть чему-то научить, что-то им дать". Абсолютно сознательно. Она безумно ответственная мать. Поищи еще такую", – рассказал Максим Галкин.

А недавно шестилетние Лиза и Гарри задали весьма неоднозначный вопрос артистам. "Какой-то неудобоваримый..." – отметил Максим. Алла подчеркнула, что он был "драматическим очень". Дети, присутствующие при этой беседе, немедленно стали просить озвучить его. Тогда Пугачева не выдержала и обратилась к Лизе: "Ну, кто меня спросил, сколько дней мы будем жить?!"

Девочка стала объяснять, что имела в виду время в их замке в деревне Грязь. Но родители ей не поверили. Максим Галкин прямо сказал дочери, что она юлит, а Алла Пугачева назвала ее хитрюгой. На вопрос ведущей, что же Примадонна ответила, та философски произнесла: "Я сказала, что не надо считать дни, надо просто жить. Им-то как раз долго жить. А если я начну свое считать, то это да, ой, неприятно".

Источник — dni.ru
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Гость|25.12.2019 12:32|

penzainform.ru писал(a):

исполнилось 70 лет. Шоумен признался, что они откровенно говорили о смерти
Скорее бы уже.

Имя: Гость
Комментарий:

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