Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 дек 2019|11:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  69.19  |  $  62.44

Полезное | Кудрявцеву срочно прооперировали из-за проблем с грудным имплантом

24.12.2019|09:48
Печать

Лера Кудрявцева оказалась на операционном столе. Как стало известно, у известной ведущей порвался имплант в груди.

Лера Кудрявцева никогда не скрывала, что своей пышным бюстом обязана силиконовым вставкам. Такие импланты – обычное дело среди представителей мирового шоу-бизнеса. Однако не все находят в себе силы признаться в этом. Популярная телеведущая же не стала молчать, и на это у нее есть серьезная причина.

Гламурная блондинка оказалась в больнице. В срочном порядке ей провели операцию. Лера рассказала об этом своим многочисленным поклонникам в соцсети. "Наркоз еще не отошел , возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к общественности Лера Кудрявцева.

Телеведущая обнародовала фотографию из больничной палаты, запечатлев свои ноги в специальных компрессионных чулках. Она даже нашла в себе силы заснять на видео, как медсестра ей делает укол в катетер, установленный в запястье, и меняет капельницу и дренаж.

Лера рассказала, что 15 лет назад в Санкт-Петербурге установила себе грудные импланты с пожизненной гарантией, "а доктор говорил – можно танком давить". "Тогда не было никакой информации и мы еще были подопытные кролики", – как бы в оправдание отметила Кудрявцева. Она рассказала, что каждый год проходила обследования, чтобы удостовериться, что все в порядке. Но в этот раз что-то пошло не так.

"Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :(((" – объявила ошеломленная Кудрявцева. Телеведущую отправили на срочную операцию "по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей". "Очень агрессивная операция, очень", – призналась Лера.

В заключение она обратилась ко всем своим инстаграм-подписчицам: "Девочки – этот пост для вас, у меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов" Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую "Будьте здоровы".

В комментариях поклонники, в том числе и коллеги знаменитости, попытались поддержать Леру Кудрявцеву различными добрыми словами. Например, шоумен Максим Галкин написал ведущей: "Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!" А певица Валерия обратилась к телеблондинке так: "Лерчик, солнышко, скорее выздоравливай! Надеюсь, все самое опасное позади".

Ведущий Андрей Разыграев и вовсе попытался все перевести в шутку: "Если пишешь это – значит все прошло хорошо. Мы переживали... А сисяндры – не зубы! Новые отрастут!))) Люблю". На что Лера Кудрявцева ответила ему, что писала "дрожащими пальцами". Тогда он отреагировал: "Убирай на фиг телефон, ложись спать! После такой тяжелой операции организму нужны силы, чтоб восстановиться!"

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте