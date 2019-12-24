24.12.2019 | 17:18

Наташа Королева увеличила себе губы. Пользователи Сети сошлись во мнении, что певица зря поддалась модному среди звезд тренду.

На свежих фото и видео исполнительницы заметно, что ее губы распухли и сложились "бантиком", как после уколов гиалуроновой кислоты. Однако лучше выглядеть Наташа Королева, по мнению россиян, не стала.

Напротив, народ посчитал, что накаченные губы старят артистку и делают ее похожей на пластиковую куклу, сообщает Telegram-канал "НеМалахов". Поклонники раскритиковали Наташу Королеву.

При этом они напомнили звезде, что еще недавно она заявляла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и имеет натуральные волосы, брови, губы и ногти. Исключение – только зубы. Наташа Королева установила виниры.

Отметим, Наташа Королева в последнее время любит выкладывать провокационные фото и видео в "Инстаграм". То певица залезет на колени к Надежде Бабкиной, то зажжет с другими коллегами по сцене.

Многие поклонники критикуют поведение 46-летней звезды. Они уверены, что 46-летняя Наташа Королева ведет себя легкомысленно, пытаясь быть на одной волне с молодежью.