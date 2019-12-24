24.12.2019 | 16:47

Юморист Максим Галкин рассказал, как он и его супруга певица Алла Пугачева стали родителями замечательных двойняшек Лизы и Гарри. Как оказалось, долгое время свои планы супруги держали в строжайшем секрете.

Максим и Алла поженились в 2011 году, хотя их отношения начались на десять лет раньше. В 2013 у пары появилась двойня. Дети не были усыновлены, они являются биологическими отпрысками пары.

Как оказалось, за 11 лет до счастливого рождения малышей Алла Борисовна заморозила яйцеклетки. После, благодаря чудесам репродуктивной медицины, из них получилось сразу два эмбриона. Вынашивала детей Пугачевой суррогатная мать.

"Я для этого человека создал все самые комфортные условия из возможных. Естественно, мы не были знакомы лично", – сказал Максим Галкин о той, кто помогал ему стать отцом.

Галкин отметил, что женщина, выносившая его двойняшек, не знала, чьи это дети. По словам юмориста, с суррогатной матерью им повезло, она крайне ответственно подошла к выполнению своей задачи. В благодарность шоумен оплатил услуги намного выше рынка.

"Человека нам помогали выбирать специалисты, которые этим занимаются. Я им доверился. Конечно, это анкеты, это собеседования. Ты видишь его интервью, а он знает, что это записывается. Ты знаешь его семейные условия, откуда человек", – сказал Галкин в ютуб-шоу "А поговорить?".

О том, что Максим Галкин и Алла Борисовна станут родителями, практически никто не знал. Супруги держали свои планы в строжайшем секрете, рассказали лишь Кристине Орбакайте и родному брату юмориста.

Когда двойняшки Лиза и Гарри появились на свет, комик был на гастролях. Забирала малышей из роддома Алла Борисовна. На следующий день после выписки из перинатального центра звездная чета собрала близких друзей в своем замке и сообщила о пополнении в семье. По словам Максима Галкина, на многих эта новость произвела очень сильное впечатление.