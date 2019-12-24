24.12.2019 | 15:14

Певица Ольга Бузова всегда уходит с головой в рабочий процесс. Настолько, что забывает заплатить по счетам.

Оказалось, на исполнительницу подали в суд за долги по коммунальным услугам. Сумма задолженности составила десять тысяч рублей.

Речь идет о квартире Ольги, которая расположена во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Управляющая компания неоднократно напоминала светской львице, что надо платить по счетам. Но та, судя по всему, в силу занятости игнорировала оповещения.

Сообщается, что Бузову стали искать судебные приставы. Они хотят как можно скорее взыскать с артистки необходимую сумму.

Недавно стало известно о новой масштабной покупке солистки. Ольга приобрела за 120 миллионов рублей квартиру площадью 200 квадратных метров в элитном районе на западе Москвы.

В скором времени исполнительница планирует начать ремонтные работы. Бузова очень переживает, ведь она хочет, чтобы жилище было идеальным.

"Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что самое сложное только начинается, ведь нужно сделать план, а затем начать ремонт. Мне кажется, я буду лично все контролировать и вообще перестану спать. Но я к вам за советом. Накидайте мне агентства, компании или каких-то подрядчиков, которые смогут мне помочь начать все правильно", – написала певица на своей странице в социальной сети "Инстаграм".