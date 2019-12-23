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Полезное | «Витас, ты ли это?»: Волочкова в новом образе устроила переполох

23.12.2019|08:46
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Накануне Нового года Анастасия Волочкова предстала в неожиданном образе. Эксперименты звезды не пришлись по вкусу поклонникам.

Известная балерина призналась, что с нетерпением ждет предстоящего праздника. "Стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью и, конечно моими творческими проектами. На этой неделе мне предстоят еще два спектакля. Я так люблю быть в творчестве и дарить его людям", – поделилась с подписчиками Анастасия Волочкова.

Свое сообщение артистка сопроводила снимком, на котором она позирует на фоне белого камина и новогодней елки. Для фотографии звезда примерила блестящий костюм, расшитый пайетками. На голове балерины можно заметить необычное украшение с острыми иголками.

Яркий образ вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Многие признались, что не сразу узнали Анастасию Волочкову на снимке. "Витас? Ты ли это?", – поинтересовался один из подписчиков. "Тоже так подумал сначала", – согласился с ним другой комментатор. "Без трусов было, а вот с гвоздями на голове – это что-то новенькое", – выразил мнение третий.

Некоторые поклонники, наоборот, пришли в восторг от кардинальной смены имиджа. Они назвали образ балерины "инопланетным". "Сияющая комета", "Очень красивая, образ удался", "Ух, ты! Гуманоидное великолепие! Неожиданно!", "Жанна Агузарова курит в сторонке", – поделились мыслями комментаторы.

Источник — dni.ru
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