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Полезное | Отказавшейся от «голубых огоньков» Алле Пугачевой нашли замену

23.12.2019|22:35
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Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался о том, что Алла Пугачева снялась в новогодней программе Насти Ивлевой на "Ютуб". Он считает, что Примадонна приняла неверное решение, отказавшись от участия в аналогичных передачах на ТВ.

"Отгремели "фанфары" по поводу того, что Пугачева через три года после моей петиции все же решила завязать с "голубыми огоньками". Хотя, как показывает история, мне кажется, она все же может появиться у Эрнста на канале в Новогоднюю ночь. Ну как же, Софии Ротару будет, а Аллы Пугачевой нет", – заявил в беседе с "Дни.ру" эксперт. Он вспомнил, что в 2018 году интрига тоже сохранялась до последнего дня.

"Нужно было сниматься вместе с Бузовой и в рамках этого влога торжественно ей передать ключи от шоу-бизнеса. Лично мне очевидно, что Ольга преемница Аллы Борисовны на этом посту", – уверен эксперт.

Он добавил, что с точки зрения пробивного характера Алла Пугачева и поющая ведущая абсолютно одинаковы. "А что до голоса, так Орбакайте тоже в начале карьеры имела довольно скромные вокальные данные", - резюмировал Манукян.

Напомним, ранее эксперт заявил, что отказ Примадонны от участия в новогодних передачах на ТВ – это спланированный ход. "То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", – порассуждал Манукян.

Источник — dni.ru
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