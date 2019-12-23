23.12.2019 | 09:24

Владимир Фриске на днях обрушился с угрозой на продюсера Иосифа Пригожина. В ответ муж певицы Валерии сделал громкое заявление о его прошлом.

По словам звезды, психическое состояние отца семейства Фриске вызывает тревогу. Недавно он позвонил продюсеру и высказал в его адрес ряд угроз и оскорблений. Он сообщил, среди прочего, что готов приехать в дом бизнесмена с оружием.

Как сообщает телеграм-канал "НеМалахов", Иосиф Пригожин заявил, что в прошлом Владимир Фриске обращался к нему за помощью в ситуации с Дмитрием Шепелевым, который не разрешал ему увидеться с внуком. Пригожин удивился этой просьбе, добавив, что за этим же отец Жанны Фриске обращался к певцу Иосифу Кобзону.

В заключение продюсер сказал, что за Владимиром нужно приглядывать. А его психическое состояние нуждается в проверке.

"Он и Иосифу Кобзону звонил. За помощью по Шепелеву обращался. Мне, кажется, за ним надо смотреть. Пусть его проверят на вменяемость", – заявил Иосиф Пригожин.