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Полезное | «Осталось родить еще Тумбу и Юмбу»: Нюша попала под критику из-за имени дочери

23.12.2019|10:45
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Певица Нюша вновь удивила поклонников, рассекретив имя дочери. Правда, вместо восторженных отзывов знаменитость получила в свой адрес шквал критики.

Ранее вся семья скрывала имя дочери певицы. Почему – неизвестно, однако теперь звезда отечественного шоу-бизнеса готовится раскрыть все карты. Совсем скоро в продаже появится один из глянцевых журналов с изображением малышки. "Знакомьтесь, моя дочь Симба", – с таким анонсом выйдет издание.

В интервью Нюша намерена рассказать, почему они с мужем, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым выбрали для девочки столь необычное имя и связано ли это со знаменитым мультфильмом компании Disney "Король Лев". Кроме того, певица обещала поведать, какой запасной вариант был у них с мужем, и почему они в итоге от него отказались, сообщает газета "Комсомольская правда".

Впрочем, россияне не разделили восторга знаменитости. Такое сообщение вызвало в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Злопыхатели принялись на все лады оскорблять знаменитость и ее ненаглядное чадо, отмечая странный выбор имени для девочки. Таким образом народ знатно всыпал Нюше.

"Мир сошел с ума – у меня так собаку зовут!", "Спасибо, что не Пумба!", "Симба Игоревна Сивова – бедный ребенок, что ей придется пережить в школе!", "Мама Нюша, дочь Симба – маразм крепчал", "Осталось родить еще Тумбу и Юмбу", – принялись возмущаться пользователи. Нашлись и те, кто посчитал, что Симба – это производное от Серафимы или Стефании. Певица предпочитает хранить молчание и не реагировать на критику.

Источник — dni.ru
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