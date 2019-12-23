23.12.2019 | 11:54

Концертный директор Сергей Лавров рассказал о проблемах с наркотиками экс-солистки группы "Тату" Юлии Волковой. Менеджеру приходилось добывать запрещенные вещества для артистки.

Сергей Лавров сотрудничал с прославленным девичьим коллективом много лет назад. По словам концертного директора, Юлия Волкова без "допинга" не могла прожить и дня.

"Она без этой гадости вечер не проводила. Тогдашний ее директор просил меня что-нибудь найти для нее. И я был вынужден искать", - сказал Лавров.

Также менеджер прокомментировал скандал с актрисой Натальей Бочкаревой. По некоторым данным, минувшей осенью звезду сериала "Счастливы вместе" с кокаином в трусиках задержали полицейские.

"Что сказать... В тихом омуте черти водятся. Бочкарева в момент сотрудничества со мной не была замечена с наркотиками. Могла позволить себе только бокал красного вина, не больше", – сказал Лавров в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Отметим, что Наталья Бочкарева вспоминать о случившемся не хочет. Теперь знаменитость вынуждена периодически появляться в зале суда. Наталью обвинили в незаконном хранении и употреблении запрещенных веществ. Она находится под подпиской о невыезде.

"Я не смотрю телевизор и не листаю "Инстаграм". И прекрасно себя чувствую. Мне есть чем заниматься, а не перемывать кости кому-то там. Новый год встречу дома с семьей. Раньше уезжали на Мальдивы или в Дубай. В этот раз решили отметить Новый год в Москве. Здесь очень красиво. У нас очень интересная жизнь, поэтому мне не до слухов и не до сплетен", – отметила Наталья Бочкарева.