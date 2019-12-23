23.12.2019 | 15:31

Актриса Анна Хилькевич воспитывает двух чудесных дочерей. В преддверии Нового года знаменитость призналась, что планирует завести еще одного ребенка.

По словам звезды, они с мужем, бизнесменом Артуром Волковым наслаждаются взрослением Арианны и Марии. Супруги хотят уделить максимум времени обеим девочкам. "В целом мы планируем третьего ребенка, но не сейчас, а когда-нибудь в будущем", – призналась Анна.

Также в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Хилькевич рассказала, что Новый год они будут встречать всей семьей, включая бабушек и дедушек. По этой причине актриса очень ответственно подошла к украшению жилища.

Если раньше они ставили лишь елку, то в этом году артистка пригласила специально обученных людей. Они оформили квартиру в едином стиле и цветовой гамме.

Анна не планирует заниматься готовкой праздничных блюд. Она собирается заказать еду с доставкой на дом.

"Раньше, конечно, я занималась готовкой. Мы вместе с родными накрывали на стол и бегали с тарелками. Было очень суетливо", – отметила актриса.

Зато новогоднюю программу девушка взяла на себя. Она вместе с матерью придумала интересные конкурсы, так что ночь обещает быть интересной.