22.12.2019 | 12:09

Певицу Кети Топурию заподозрили в беременности. Артистка появилась в просторном наряде.

Не так давно стало известно о романе певицы с дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым. По словам знаменитости, с новым избранником она познакомилась на вечеринке. В тот день Кети и Лев обменялись телефонами, с тех пор парочка на связи буквально 24 на семь.

Влюбленные вовсю строят планы на будущее. Топурия и Деньгов собираются съехаться, однако с этим пока сложно: артистка живет с мамой, родительница присматривает за дочерью знаменитости от прошлых отношений Оливией.

Между тем поклонники очень рады, что певица обрела личное счастье. Звезде желают скорейшего замужества и еще детишек. Фанатам не терпится увидеть любимицу в подвенечном наряде. Возможно, именно поэтому они так взволновались из-за появившегося в Сети видео.

Ролик с выступлением артистки появился в одном из фанатских инстаграм-аккаунтов. Звезда стоит на сцене облаченная в черно-белое свободное платье. Интернет-обывателям показалось, что у Кети Топурии заметен растущий животик.

"Блин.Я конечно не могу знать,но кажется Кети снова будет мамой.НЕ ЗНАЮ..! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кэти беременна? Или мне кажется?)", "Вот я тоже думаю мамкой станет второй раз", – рассуждают теперь поклонники Кети Топурии.