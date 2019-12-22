22.12.2019 | 11:58

Певец Сергей Лазарев не так часто делится подробностями из жизни своих детей. Недавно стало известно, что дочка звезды первый раз в жизни украсила обложку глянца.

Лазарев поделился в своем "Инстаграм" кадрами, на которых показал трогательные моменты с детьми. Все выглядит так, будто они не позируют, а наслаждаются жизнью.

Малыши были одеты в уютные костюмы. Годовая Анюта и вовсе сменила несколько нарядов. "Анютку, мы конечно "ловили" всей командой! Но и она умница! Мы постарались сделать фотосессию – частью новогодней игры, чтобы деткам было и интересно и они совсем не устали", – поведал Лазарев.

Напомним, ранее Сергей Лазарев спровоцировал жаркие споры в Сети. Обыватели утверждали, что вокалист оскорбил незнакомку в магазине.

Некая дама предлагает певцу попробовать творог с черникой от известного производителя. Тот с удовольствием согласился отведать десерт.

Некоторых посмотревших видео обывателей возмутило, что Сергей, общаясь с дамой, называет ее "бабушка". Дескать, женщина не выглядит такой уж старой.