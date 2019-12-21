21.12.2019 | 19:25

Актер Стас Садальский прокомментировал тревожные новости о Народной артистке России Людмиле Васильевне Максаковой. Ранее сообщалось, что знаменитость госпитализировали.

Вести о том, что 79-летняя звезда попала в больницу, расстроили и обеспокоили россиян. Журналисты пытались выяснить, что именно случилось с Людмилой Максаковой. Позвонили артистке, однако та не подтвердила и не опровергла появившиеся в СМИ слухи.

Репортеры связались с другом и коллегой Народной артистки Станиславом Садальским. Актер был более дружелюбен.

"Ой! У нее на газеты "падучесть", ненавидит, когда ее упоминают или какие-либо комментарии просят", – рассмеялся Станислав.

Актер признался, что комментировать состояние здоровья подруги он не хочет. "Я ничего вам сказать не могу, потому что она меня убьет!" – сказал Садальский "МК".

Как писали "Дни.ру", у Людмилы Максаковой нашли глаукому. Говорилось о том, что болезнь может потребовать хирургического вмешательства. Насколько это необходимо, должны показать результаты обследования.

Отметим, что скандально известная дочь знаменитости, певица Мария Максакова, на вести о госпитализации родительницы никак не отреагировала. У Людмилы Максаковой сложные отношения с наследницей. Три года назад Мария покинула Россию и вместе с мужем беглым депутатом Денисом Вороненковым переехала в Киев. К сожалению, украинское счастье вокалистки продлилось недолго: Дениса убили.