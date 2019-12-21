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Полезное | Розенбаум предложил внуку наколоть родную мать

21.12.2019|19:31
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Сегодня практически у всех артистов на теле есть татуировки. Не минула сия чаша и Александра Розенбаума. У 68-летнего певца на теле есть наколки. А теперь он советуют внукам, что набивать им.

У барда четверо внуков – 20-летний Дэвид Чаки, 14-летний Александр Ники Чаки, пятилетние Андрей Чак и Виктор Чаки. Старший недавно пришел к деду за советом – мол, хочу украсить юное тело рисунком.

"Я старшему и среднему внукам сказал, что только при одном условии разрешаю сделать татуху – чтобы никогда в жизни ни при каком условии не появилось желания ее снести, – сообщил Розенбаум журналистам за кулисами Главного новогоднего концерта в "Крокусе".

"Поэтому это точно не может быть надпись "Катя, я тебя люблю", поскольку завтра может появиться Маша. Или сегодня он делает на шее модный японский иероглиф, а завтра все станут себя украшать арабской вязью. И что тогда делать. Зато если вытатуировать себе на груди фотографию своей родной матери, которую никогда не захотите снести, я и слова не скажу!".

Александр Розенбаум не захотел распространяться о том, какую картинку в итоге выбрали внуки, отказался показать и свои татуировки. Напомним, рисунки на теле есть у Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Анастасии Волочковой, Маши Вебер, Сергея Лазарева. Но вот сделать на теле портрет матери в голову пока никому не приходило.

Источник — dni.ru, фото - lichnaya-zhizn.ru
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