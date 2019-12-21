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Полезное | Обманула: Пугачева примет участие в новогоднем шоу

21.12.2019|20:49
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Любимая миллионами россиян артистка была не совсем честна с поклонниками. В середине декабря Алла Пугачева огорошила фанатов своим решением. Примадонна отказала руководству всех федеральных телеканалов. Звезда решила не принимать участие в новогодних огоньках.

Об этом журналистам поведала директор певицы Елена Чупракова. А ведь по слухам, за участие в праздничном шоу одного из телеканалов Алле Борисовне предлагали гонорар в 300 тысяч евро.

Такое решение поп-дивы можно понять. Этот год выдался для Пугачевой тяжелым и ярким одновременно. Он прошел в кропотливом труде над юбилейным шоу, которое с успехом прошло в Москве и Минске, и фильмом «Тот самый концерт».

В начале декабря Пугачева рассказывала, что за выступление на новогоднем корпоративе ей обещали 21 миллион рублей, но она ответила отказом. По мнению артистки, новогоднюю ночь следует провести в кругу семьи.

По всей видимости, ночь с 31 декабря на 1 января Алла Борисовна действительно проведет в компании с Максимом Галкиным и своими детьми - Гарри и Лизой, в теплой семейной обстановке. А вот на экранах Пугачева появится, но только не телевизоров, а на мониторах, планшетах и смартфонах.

Видеоблогер, наиболее известная широкой общественности как ведущая телепередачи «Орёл и решка. Перезагрузка» Анастасия Ивлеева, опубликовала на своей страничке в социальной сети Инстаграм трейлер новогоднего шоу, которое появится на YouTube канале «Настя Ивлеева»!

Судя по кадрам, в нем приняли участие несколько знаменитостей, включая Максима Галкина и... Аллу Борисовну. Как Анастасии Ивлеевой удалось заставить Пугачеву поменять свое решение, какого размера гонорар она получила за свое участие - пока остается загадкой.

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