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Полезное | Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

21.12.2019|18:43
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Информацию о состоянии тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк приходится собирать буквально по крупицам. Зато новости о ее муже Петре Чернышеве появляются как из рога изобилия.

Сегодня стало известно, что мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета. По данным телеграм-канала Mash, Петр Чернышев нажил себе серьезные проблемы: ему более недоступны финансовые операции в одном из российских банков.

Активы были заблокированы по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга. Чернышев и его компании оформлены именно в этом городе.

Проблема не решается уже несколько месяцев, заморозка может быть связана с подозрительными финансовыми операциями. Но сейчас Петр занимается лишь тем, что помогает Анастасии победить болезнь. Тратит практически все заработанное на лечение. Врачи медцентра, где актриса проходит реабилитацию, говорят, что он часто здесь бывает и ухаживает за женой.

Ранее сообщалось, что на родственников Анастасии Заворотнюк свалилась новая беда: 76-летняя мама звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Валентина Борисовна накопила долг за квартплату 45,713 рублей. Платежи перестали поступать как раз в тот момент, когда в прессе появились первые сообщения о раке у Анастасии Заворотнюк.

Отметим, что речь идет о просторной квартире в Москве площадью 194,6 квадратных метра. Апартаменты расположены в элитном жилом комплексе на улице Улофа Пальме. Изначально жилье принадлежало Анастасии Заворотнюк. Квартира куплена на этапе строительства, дом сдан в 2006 году. В 2015 актриса подарила ее в равных долях маме и старшим детям – Анне и Майку.

Источник — dni.ru
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Гость|21.12.2019 19:13|

penzainform.ru писал(a):

Валентина Борисовна накопила долг за квартплату 45,713 рублей.
Все идет своей чередой, подведут муде к бороде усем.

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