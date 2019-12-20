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Полезное | «Я ей не нравилась»: Подольская раскрыла отношения с Пугачевой

20.12.2019|10:09
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Наталья Подольская призналась, что не была любимицей Аллы Пугачевой. У певицы не складывались отношения с Примадонной.

Недавно Наталья Подольская и ее муж, певец Владимир Пресняков, дали большое интервью, в котором раскрыли подробности личной жизни и творчества. Так, уже мало кто помнит, что Наталья Подольская начинала свою песенную карьеру в рамках шоу "Фабрика звезд" под началом Аллы Пугачевой.

Певица призналась, что ее отношения с Примадонной тогда не складывались. "Я не была в числе ее фаворитов, в числе ее любимчиков. Я ей не нравилась, такое бывает. Как сама Алла Борисовна говорит: "Я не доллар, чтобы всем нравиться", – призналась Наталья Подольская.

Сейчас артистки не только коллеги, но и родственники – с 2010 года Наталья является женой Владимира Преснякова, который, в свою очередь, к тому времени расстался с дочкой Примадонны Кристиной Орбакайте, подарившей ему сына Никиту.

"Когда она заходит в комнату, то пространство, конечно, заполняется ее энергетикой. Это большая личность", – сказала Наталья Подольская об Алле Пугачевой.

Источник — dni.ru
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