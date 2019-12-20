20.12.2019 | 22:15

Даже спустя долгие годы брака страсть между Альбиной Джанабаевой и Валерием Меладзе не утихает. Россияне аж ахнули от их прилюдных ласк.

На вручение музыкальной премии "Виктория" пара прибыла вместе. Альбина вышла на сцену в роскошном черном платье с пикантным декольте, а Валерий выбрал для себя строгий, но в то же время стильный классический черный костюм, дополнив его галстуком.

Ранее поклонники беспокоились, что у супружеской четы не все в порядке в отношениях, однако пара поспешила опровергнуть эти сомнения. Прямо на сцене, во время ведения мероприятия, Меладзе неожиданно поцеловал Джанабаеву, которая, кажется, нисколько не сопротивлялась и была только рада такому неожиданному проявлению нежных чувств от своего мужа.

"Правда всегда одна".....Хорошего вечера всем, идите и поцелуйте своего любимого человека, ну, и добра, конечно же" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала исполнительница на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм".

Поклонники пришли в восторг от того, что супруги не растеряли былой страсти, несмотря на то, что состоят в браке уже почти 15 лет. Многие выразили мнение, что артисты прекрасно смотрятся друг с другом и в целом являют собой гармоничную пару.

"так и сделаю!)) и Вам замуррчательного вечера!", " Какая же красивая пара!, " Какие Вы красивые и счастливые! Всем бы так!", " Рядом с Валерой вы прям расцвели, это как бутон розы... Совершенно другая, вся светитесь – и что тут сказать..", " o la la !!Какие, какие же вы!!! Альбина , да счастливая красавица ,а избраннику - то как повезло!!! Я бы поцеловала своего, но он спит сейчас (ему в ночь на работу работать) Я завтра!!!", – написали восторженные комментаторы.