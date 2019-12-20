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Полезное | Пригожин раскритиковал заменившую Фриске сестру

20.12.2019|09:04
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Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о том, что сестра Жанны Фриске возвращается в шоу-бизнес, причем в образе, похожем на имидж именитой родственницы. Продюсер заявил, что это смешно.

12 лет назад младшая сестра Жанны Фриске пыталась штурмовать отечественный шоу-бизнес, выступая с группой "Блестящие". Однако вскоре Наталья покинула и коллектив, и индустрию, сославшись на то, что гастроли отнимают много сил, а потом признала, что эта отрасль не для нее.

На днях в Сети появилось несколько видео с вечеринки, на которой она пела, в том числе хит Жанны "А на море белый песок". Наталья предстала с эффектной прической, в блестящем коротком платье. Зрители обратили внимание на поразительное сходство сестер.

Судя по комментариям, общество неоднозначно отнеслось к этому: некоторые с радостью восприняли похожесть Жанны и Натальи, а другие обвинили последнюю в откровенном копировании певицы. Не остался в стороне и продюсер Иосиф Пригожин. Обычно выступающий с поддержкой коллег, на сей раз он разразился критикой.

"Я столько лет работаю и все равно не устаю удивляться тому, что творится в шоу-бизнесе. Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией – это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. И выжимать по капле из ее популярности – это просто смешно!" – нанес продюсер неожиданный удар сестре Жанны Фриске.

Пригожин даже сравнил подобные действия с мошенничеством. "Знаете, это похоже на игру в наперстки. В 90-е наперсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе", – цитирует музыкального деятеля сайт "Комсомольская правда".

Источник — dni.ru
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