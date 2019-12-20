20.12.2019 | 09:38

Певец Сергей Лазарев рассказал о том, как воспитывает своих двоих детей. Он отметил, что у него есть и большой страх.

Несмотря на тот факт, что у артиста довольно плотный график, он все равно старается уделять каждую свободную секунду своим ненаглядным чадам. Дети растут в достатке и в атмосфере мира, царящей в семье, однако поклонники все равно беспокоятся: как же они без матери? Впрочем, отсутствие второй родительницы Сергей не считает проблемой, ведь он и сам вырос в неполной семье.

"Главное, что в детстве мама одарила меня любовью. И воспитала меня прекрасным человеком. Что касается моих детей… Никита пока не задает вопросов. Я ему объясню, что бывают разные семьи. К примеру, моя племянница растет без папы, потому что брата не стало несколько лет назад", – рассказал Лазарев в интервью изданию StarHit.

По словам знаменитости, в его семье все дорожат друг другом. Он подчеркнул, что между детьми не возникает конфликтных ситуаций, связанных с ревностью. Более того, Сергей отметил, что сын нисколько не расстроился, услышав, что у него будет сестричка. Наоборот, мальчик очень хотел, чтобы у него появилась младшая родственница и даже выбрал ей имя.

Правда, звезда отечественного шоу-бизнеса признает, что его пугает не столько отношение детей к отсутствию матери, сколько к статусу отца. Все же Лазарева знают как одного из самых ярких артистов российской (да и зарубежной тоже) сцены.

"Никита уже понимает, что папа – известный певец. Но я не хочу, чтобы ему постоянно говорили: "А вот папа…". Да, папа — пример, но сын не обязательно должен повторять мой путь. Я хочу избавить детей от давления авторитета. Раздумываю над тем, как сделать так, чтобы ребенок в возрасте 15 лет не взбрыкнул, потому что у него все и так в шоколаде, и можно ничего не делать. Вот это, на мой взгляд, самая большая опасность, от которой стараюсь их уберечь", – подчеркнул певец.