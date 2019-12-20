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Полезное | Анна Хилькевич горюет из-за ошибок прошлого

20.12.2019|13:43
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Актриса Анна Хилькевич вместе с мужем, бизнесменом Артуром Волковым, воспитывает двух прекрасных малышек. Старшую дочь зовут Арианной, младшую – Машенькой.

Светская львица призналась, что после рождения второго ребенка поняла ошибки, которые допускала с первым. У Арианны сформировался ряд качеств, которые немного усложняют жизнь ее родителям.

"Помню, Ариаша маленькая была. Вот вокруг нее лежат какие-то игрушки, она что-то хочет взять, а я уже раз - и ей дала. А ребенок должен сам дотянуться, совершить какое-то самостоятельное действие. Еще у Арианны была привычка все, что у нее в руках, бросать на пол, если увидела что-то поинтереснее. Она не желала ничего за собой убирать, у нас шли постоянные бои из-за этого", – поведала Анна в эксклюзивном интервью "7Дней".

Девочка постоянно требует к себе повышенного внимания. Несмотря на то что Арианна – старший ребенок в семье, она занимает 80% времени матери.

"Мы сами виноваты. Своей гиперопекой, любовью мы разбаловали дочь", – призналась актриса. По словам Хилькевич, дочь не любит играть одна. Ей необходимо общество, поэтому она всегда вовлекает в процесс родителей или их друзей. Также малышка не может уснуть, если мама не сидит возле нее. Даже одевает ее Анна, хотя в детском саду Арианна делает это самостоятельно.

Источник — dni.ru
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