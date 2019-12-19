19.12.2019 | 12:40

Актриса приняла участие в необычной фотосъемке. Для нее Светлана Ходченкова преобразилась почти до неузнаваемости.

На фото артистка запечатлена в экспериментальном образе. Сразу привлекает внимание ее прическа: Светлана Ходченкова снялась со вставшими дыбом волосами.

Такой звезду россияне еще не видели, поэтому реакция на кадр была неоднозначной. Многие высмеяли знаменитость, отметив, что эта прическа стала следствием короткого замыкания. Другим внешний вид актрисы пришелся по душе.

"Вспомнился одуванчик, у которого толстые щеки и тоненький стебелек", "Волосы дыбом встали, что она увидела?", "Светлана Одуванчикова", "Связь с космосом", "Молния", "Фея", "Какая ты прекрасная. Облако", "В этом точно что-то есть", – высказались фолловеры Светланы Ходченковой.

Добавим, что артистка не боится экспериментировать с внешностью ради ролей. Для фильма "Викинг" Светлана Ходченкова стала брюнеткой, а для сериала "Краткий курс счастливой жизни" ей завивали волосы на щипцы.