19.12.2019 | 08:53

Свежая фотография Елены Ваенги заставила ее поклонников взволноваться. Многие из них обратили внимание на ее выступающий живот и предположили, что артистка ждет второго ребенка.

Елена Ваенга, несмотря на свою бешеную популярность и востребованность. ведет довольно закрытый образ жизни. Она предпочитает не афишировать подробности личной жизни, практически не посещает светских мероприятий, редко дает интервью. Впрочем, недавно она сделала исключение, придя на передачу "Мой герой" Татьяны Устиновой.

Артистка не скрывает, что у нее сложный характер. Но, вероятно, именно благодаря ему она и добилась успеха. В ее команде железная дисциплина. "Со мной тяжело, да. Люди говорят: "Ну, это же музыканты… Это богема". Как же! У меня: не опаздывать, не пить, не делать этого-того… Вы меня в гневе не видели. Знаете, как они меня называют? Матушкой… Но я как собака: лаю, но не кусаю. А вот если я замолчала – дело дрянь. Вон там дверь!" – рассказала она.

А еще Елена приняла участие в съемке очередного выпуска шоу "Угадай мелодию". Скорее всего, программа выйдет после Нового года. Об этом стало известно благодаря ее коллеге Стасу Пьехе. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" артист опубликовал фото, на котором предстал вместе с Ваенгой и другим артистом Интарсом Бусулисом. "Яркое и очень новогоднее трио Балтика-3" – подписал кадр певец.

На снимке Елена Ваенга предстала в обтягивающем черном платье с оригинальной аппликацией на груди. Волосы артистка убрала в хвост. Поклонники рассыпались в комплиментах, но особо наблюдательные подписчики обратили внимание на ее живот. "Елена вы ждете малыша?! Поздравляю!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Мне показалось, что Ваенга беременна...", "Ой Леночка! Какая радость ждет ребеночка!!!" – высказались фанаты.

Отметим, что от предыдущих отношений у Елены Ваенги есть семилетний сын Иван. В 2016 году певица вышла замуж за музыканта Романа Садырбаева. Если артистка действительно ждет ребенка, то для пары он будет первым общим.