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Полезное | Пресняков обнародовал фото беременной жены

19.12.2019|15:39
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Владимир Пресняков показал снимок, на котором его супруга, певица Наталья Подольская, запечатлена с большим животом. Поклонники пришли в восторг.

В Сети то и дело муссируются слухи об интересном положении Натальи Подольской. Происходит это с тех самых пор, как певица вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году. Спустя пять лет у них родился сын Артемий. Сейчас фанаты пытаются на каждом фото Натальи разглядеть "округлившийся животик", надеясь, что звездное семейство снова увеличится.

Подольская дала повод, выложив в "Сторис" несколько видео, на которых особо наблюдательные поклонники заметили что-то вроде "беременности на раннем сроке". Масла в огонь подлил ее супруг, который обнародовал фото, где целует большой живот артистки. Снимок Владимир не подписал, зато Наталья молчать не стала. "Этому фото почти 5 лет", – уточнила она.

Поклонники принялись гадать, не намекает ли Владимир Пресняков на то, что скоро у них родится второй ребенок. На вопросы пара предпочла не отвечать.

Ранее в интервью певица призналась, что заставила артиста жениться. "Был такой серьезный момент, когда я впервые в жизни захотела пост держать, исповедоваться и причаститься. Это был 2010 год. Я пришла к батюшке, начала свою исповедь, очень много плакала. И батюшка меня тогда ошеломил. Он сказал: "А я не могу тебя причастить. Ты сознательно живешь в грехе". То есть мы не женаты, не расписаны – это прелюбодеяние. И меня это так зацепило! Я поставила вопрос ребром и женила его на себе", – рассказала Наталья Подольская.

Источник — dni.ru
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