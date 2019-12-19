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Полезное | Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

19.12.2019|13:51
Печать

В последние дни Филипп Киркоров является одной из главных персон отечественного шоу-бизнеса. Новости о звезде публикуют многие печатные и интернет-издания.

Сначала журналисты и поклонники Филиппа обсуждали его вкусы и ориентацию, ведь певец во время общения с Егором Кридом умудрился засветить свой телефон с весьма пикантным снимком. И как бы потом король поп-сцены ни пытался исправить ситуацию — видеоролики в спешном порядке удалялись из интернета, — у него ничего не вышло.

Теперь же Киркоров оказался в центре громкого скандала, связанного с недвижимостью. Видимо, дела у певца идут не так хорошо, как кажется многим, и гастрольные туры не приносят огромной прибыли.

По сообщению телеграм-канала Mash, в 2016 король русской попсы приобрел квартиру в Латвии, взяв для совершения сделки кредит в ABLV банке. В какой-то момент артист перестал платить. Задолжал Филипп Бедросович по-королевски — 779 875,24 евро. Банк долго ждал, но потом обратился в Таганский суд, который встал на сторону прибалтийских банкиров.

Теперь квартиру Киркорова выставят на торги по стартовой цене 193 257 846 руб. Продадут и технику певца: духовой шкаф Miele (1 шт.), кондиционеры Daikin (4 шт.), кофемашину Miele (1 шт.) и прочие вещи артиста.

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Гость|19.12.2019 14:20|

Вообще то идет прес-конференция президента, а вы тут всякую пургу показываете.

Имя: Гость
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