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Полезное | «Индивидуальный стиль»: необычный образ Галкина впечатлил стилистов

19.12.2019|16:43
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Комедиант Максим Галкин зачастую одевается весьма необычно. Стилистов его новый образ весьма впечатлил.

На съемки "Новогодней ночи Первого" знаменитость прибыла в классическом черном костюме, дополненном строгой бабочкой. Поверх него Максим накинул белое пальто, больше похожее на халат врача или ученого, нежели на праздничное одеяние.

Конечно, у злопыхателей нашелся повод высказать свое боевое "фи", однако стилистам образ понравился. Тренд-аналитик Максим Зарипов вовсе не считает, что комик оделся как-то не так и не к месту. По его мнению, у звезды отечественных голубых экранов есть чему поучиться в вопросе стиля.

"Часто в адрес Галкина бросают реплики, что он одет дорого, но безвкусно, но это не так, у него есть индивидуальный стиль. Максим склонен к самоиронии, поэтому не боится выглядеть эпатажно. И эпатаж у него на грани – на стыке дозволенного и недозволенного. Некоторые странные вещи, которые он выбирает, на нем смотрятся достаточно органично", – отметил Зарипов в разговоре с журналистами издания Teleprogramma.pro.

"Это не вызывает улыбки, нет желания критиковать, смеяться над его стилем, как это бывает с Басковым или Киркоровым, которые надевают все самое дорогое сразу, красуясь друг перед другом. И выглядят как райские птицы, а точнее, как попугаи. Самоирония – одно из лучших качеств, которое может быть у человека, оно говорит о его высоком интеллекте", – подытожил эксперт.

Источник — dni.ru
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