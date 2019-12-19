19.12.2019 | 08:33

Народная артистка Алла Пугачева второй год подряд отказывается выступать на новогодних ТВ-шоу. Эту новость прокомментировал продюсер Максим Фадеев.

Музыканта известие об отсутствии Примадонны на "Голубом огоньке" обрадовало. По его мнению, ей давно стоило прекратить выступления в этих программах. "Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума", – одобрительно заявил Максим Александрович.

Зато руководителю Первого канала Константину Эрнсту, в отличие от Аллы Пугачевой, неплохо досталось от композитора. Фадеев заявил, что пока у власти стоит продюсер, никаких изменений ждать не стоит.

Автор-исполнитель уверен, что новая гвардия артистов не сможет сдвинуть старую. Всему виной редакционная политика нынешних руководителей каналов, сообщает издание "Царьград".

"Пока Эрнст сидит, не будет никаких вам талантливых людей. Он один талантливый, вы же знаете. Он себя считает одним-единственным талантливым. Поэтому и показывать некого, кроме него", – едко высказался в адрес Константина Максим Александрович.