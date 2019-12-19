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Полезное | Дом Наташи Королевой атаковали мерзкие твари

19.12.2019|10:17
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Певица испытала животный страх. Все потому, что жилище Наташи Королевой стало прибежищем для крыс.

Такого нашествия давно не видели даже сотрудники санэпидемстанции. Причиной атаки грызунов невольно стала соседка звезды в Крекшино.

Наташа Королева рассказала, что по трагическому стечению обстоятельств умерли все члены той семьи, кроме хозяйки. Женщина не смогла справиться с ударом судьбы и пристрастилась к алкоголю. "До такой степени, что перестала выбрасывать мусор из дома", – цитирует артистку "Собеседник".

С каждым днем ситуация ухудшалась. Вскоре соседи звезды стали жаловаться на неприятный запах. Поскольку Наташа Королева редко бывает в Крекшино, сначала ни она, ни ее близкие ничего не замечали.

"Потом поняли: проблемы действительно очень серьезные. Начали разбираться. Соседи зашли в дом к этой женщине. Мама дорогая, у нее там прямо целое крысиное полчище!" – поделилась певица. Наташа Королева бросила все силы на борьбу с грызунами: разложила по периметру яд и установила специальные ловушки.

Наташа Королева решила с оптимизмом посмотреть на ситуацию: "Наступающий год – Крысы. И вот нам такой подарочек! Конечно, сейчас от крыс избавились – все почистили, убрали. Надеюсь, такого больше не повторится".

Источник — dni.ru
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