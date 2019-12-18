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Полезное | «Я готова к этому»: 49-летняя Наргиз вновь станет матерью

18.12.2019|14:00
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В семье певицы Наргиз Закировой ожидается пополнение. Артистка планирует в скором времени ощутить радость материнства.

Вокалистка призналась, что после появления внука вновь задумалась о детях. Она посетила престижную клинику планирования материнства, чтобы заморозить яйцеклетки и воспользоваться услугами суррогатной матери. Однако доктора отговорили Наргиз от этой затеи.

"Я попыталась заморозить яйцеклетки. Мне сказали, что это возможно, но нежелательно: "Ваше время уже немножечко ушло, дамочка". И я не стала рисковать, потому что я знаю побочные, очень страшные эффекты", – сказала знаменитость.

Слова врачей Закирову не расстроили. Отказываться от своих планов знаменитость не собирается. Наргиз планирует усыновление и изучает все тонкости процедуры.

Певица уже знает, какое воспитание даст малышу. Она, например, не планирует водить отпрыска в сад или школу. Ребенок Закировой будет находиться на домашнем обучении и жить на две страны – в России и США.

"Я возьму русского ребенка. Я хочу. Я очень хочу усыновить ребенка. Может быть, возьму совсем грудничка. Я готова к этому. Я знаю, что генетика генетикой, но окружение и воспитание тоже работают", – сказала певица Наргиз в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Вокалистка воспитала троих детей. Дочь Сабину артистка родила от первого мужа, музыканта Руслана Шарипова. Сын Ауэль появился в браке звезды с Ернуром Канайбековым. Лейлу певица Наргиз произвела на свет после свадьбы с Филиппом Бальзано.

Источник — dni.ru
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