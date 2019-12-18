18.12.2019 | 12:01

Режиссер Александр Стефанович вспомнил, как развивался их роман с певицей. По его словам, с первой встречи Алла Пугачева тянула одеяло на себя.

Мэтр российского кинематографа стал вторым супругом Примадонны. Он рассказал, как познакомился с будущей женой, с которой прожил в браке с 1977 по 1980 год.

Однажды Александру Стефановичу позвонил поэт-песенник Леонид Дербенев. Он сказал, что есть очень талантливая певица, но в ее жизни все идет наперекосяк, и попросил помочь. Режиссер поинтересовался, симпатичная ли она, на что получил утвердительный ответ.

По словам экс-супруга Аллы Пугачевой, уже при первой встрече артистка стала тянуть одеяло на себя. Она села за рояль и стала пародировать популярных музыкантов. Затем Стефанович позвал заинтересовавшую его певицу в ресторан "Сосновый бор". Там он протянул ей записную книжку якобы с автографами известных людей.

То, что сделала Примадонна, удивило Стефановича. "Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: "Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу". Пришлось группу определить, а потом на ней жениться…" – цитирует режиссера сайт "Комсомольская правда".