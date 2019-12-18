18.12.2019 | 15:17

Певец Владимир Пресняков долго скрывал правду от Натальи Подольской. Глаза на избранника молодой артистке открыл композитор Игорь Николаев.

По словам Натальи Подольской, когда она познакомилась с будущим мужем, тот был женат на модельере Елене Ленской. О том, что Владимир Пресняков связан узами брака, вокалистка долго не догадывалась. Правду ей рассказал Игорь Николаев.

"Он был женат, а я нет. Отношения там были уже такие чисто сожительские. Мне друзья рассказывали, что они с Леной были в стадии расставания. О том, что он женат, я узнала от Игоря Николаева. Я обалдела, если честно. И мы тогда расстались на полгода", – рассказала Подольская.

Вокалистка призналась, что выбросить Преснякова из головы так и не смогла. Увидев выступление певца по телевизору, она растаяла и сама пошла на примирение.

"Я его бросила, я и вернула обратно. Это было Рождество, я увидела его обалденный новогодний номер с Леонидом Агутиным. Он был там какой-то красивый, возле телевизора слюни потекли, вот я и решила позвонить", - сказала Наталья Подольская.

С тех пор они не расставались. Артисты пять лет жили в незарегистрированных отношениях. Статус сожительницы беспокоил Наталью, однако Владимир о женитьбе и не думал.

"Был такой серьезный момент, когда я впервые в жизни захотела пост держать, исповедоваться и причаститься. Это был 2010 год. Я пришла к батюшке, начала свою исповедь, очень много плакала. И батюшка меня тогда ошеломил. Он сказал: "А я не могу тебя причастить. Ты сознательно живешь в грехе". То есть мы не женаты, не расписаны – это прелюбодеяние. И меня это так зацепило! Я поставила вопрос ребром и женила его на себе", – сказала Наталья Подольская в программе "Ой, мамочки!" на канале "Мир 24".