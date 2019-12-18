18.12.2019 | 14:07

2019 год выдался особенным для Марии Мироновой. Артистка рассказала о младшем сыне Федоре, который недавно появился на свет, и об уходе старшего – Андрея.

Осенью стало известно о рождении второго ребенка у актрисы Марии Мироновой. Через месяц после родов артистке пришлось на некоторое время вернуться к работе. Она полетела в Лондон, где участвовала в презентации картины "Холоп". Звезда сыграла одну из ролей.

"В Лондоне было много хвалебных отзывов. На премьеру пришли русские зрители, я даже подумала, что люди соскучились по родному языку. Не люблю слово "успех", но в Англии он был. Параллельно с "Холопом" снималась в "Громкой связи", – рассказала актриса.

Несмотря на то что звезда в декрете, уже 20 декабря Мария Миронова сыграет в спектакле "Шут Балакирев" театра "Ленком". Актриса не боится признаться, что абсолютно счастлива. "Для меня понятие счастья – радоваться тому, что есть. Счастье человек сам себе стяжает. Выбирает, каким ему быть – счастливым или не очень. Мой выбор всегда лежит в сторону "быть счастливой", – заявила она.

Мария Миронова отметила, что не зависит от чужого мнения. Даже когда она ходила беременной в 17 лет, а все вокруг говорили, что она сошла с ума. "Сейчас, в 45, тоже много народу крутило пальцем у виска. В моей жизни получилось так. И я абсолютно не жалею об этом, а безумно счастлива, что все так случилось", – заключила актриса.

Миронова сообщила об уходе своего старшего сына Андрея. "У родителей бывает момент, когда ребенок вырастает и уходит. Я недавно отпустила во взрослую жизнь старшего сына Андрея, а у меня еще есть маленький сын. У меня нет перерыва между ними. Сколько себя помню, столько я и мама", – цитирует Марию Миронову Woman`s Day.

В заключение она отметила, что ощущения материнства тогда и сейчас у нее отличаются. "Я уже взрослый и сформировавшийся человек. И степень ответственности другая, и то, что я хотела бы ребенку дать. В том юном возрасте я обожала сына, но все равно занималась работой, карьерой. Сейчас уже не так. Семья на первом месте", – заявила Мария Миронова.