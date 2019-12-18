Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 дек 2019|15:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |
  69.89  |  $  62.81

Полезное | «Много народу крутило пальцем у виска»: Миронова о своей беременности

18.12.2019|14:07
Печать

2019 год выдался особенным для Марии Мироновой. Артистка рассказала о младшем сыне Федоре, который недавно появился на свет, и об уходе старшего – Андрея.

Осенью стало известно о рождении второго ребенка у актрисы Марии Мироновой. Через месяц после родов артистке пришлось на некоторое время вернуться к работе. Она полетела в Лондон, где участвовала в презентации картины "Холоп". Звезда сыграла одну из ролей.

"В Лондоне было много хвалебных отзывов. На премьеру пришли русские зрители, я даже подумала, что люди соскучились по родному языку. Не люблю слово "успех", но в Англии он был. Параллельно с "Холопом" снималась в "Громкой связи", – рассказала актриса.

Несмотря на то что звезда в декрете, уже 20 декабря Мария Миронова сыграет в спектакле "Шут Балакирев" театра "Ленком". Актриса не боится признаться, что абсолютно счастлива. "Для меня понятие счастья – радоваться тому, что есть. Счастье человек сам себе стяжает. Выбирает, каким ему быть – счастливым или не очень. Мой выбор всегда лежит в сторону "быть счастливой", – заявила она.

Мария Миронова отметила, что не зависит от чужого мнения. Даже когда она ходила беременной в 17 лет, а все вокруг говорили, что она сошла с ума. "Сейчас, в 45, тоже много народу крутило пальцем у виска. В моей жизни получилось так. И я абсолютно не жалею об этом, а безумно счастлива, что все так случилось", – заключила актриса.

Миронова сообщила об уходе своего старшего сына Андрея. "У родителей бывает момент, когда ребенок вырастает и уходит. Я недавно отпустила во взрослую жизнь старшего сына Андрея, а у меня еще есть маленький сын. У меня нет перерыва между ними. Сколько себя помню, столько я и мама", – цитирует Марию Миронову Woman`s Day.

В заключение она отметила, что ощущения материнства тогда и сейчас у нее отличаются. "Я уже взрослый и сформировавшийся человек. И степень ответственности другая, и то, что я хотела бы ребенку дать. В том юном возрасте я обожала сына, но все равно занималась работой, карьерой. Сейчас уже не так. Семья на первом месте", – заявила Мария Миронова.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте