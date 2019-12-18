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Полезное | Киркоров случайно выдал свои интересы в Интернете и пожалел

18.12.2019|11:55
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Артистам надо всегда следить за каждым словом, каждым жестом, чтобы не попасть впросак. Ведь все фиксируется камерами и сотнями любопытных глаз. Вот Филипп Киркоров уж на что опытный боец, а расслабился и в итоге оказался в неловкой ситуации.

За кулисами телефестиваля "Песня года" Егор Крид попросил Филиппа Киркорова записать небольшой ролик для социальных сетей. Король российской эстрады не отказал талантливому юному коллеге и пригласил к себе в гримерную. Он практически не выпускает из рук телефона, и это сыграло с ним злую шутку.

Во время общения с Кридом Киркорова неловко махнул рукой с мобильником, и в кадр попало изображение экрана. А на нем – сексуальный красавец с "кубиками" на животе... Да в призывной позе! Получается, что именно этой картинкой артист и любовался все время?..

Некоторые поклонники тут же предположили, что, скорее всего, артист изучал анкеты на популярном сайте для гей-знакомств, где желающие сию секунду подружиться организмами выставляют себя во всей красе. Но другие фанаты считают, что вряд ли Киркоров стал бы светиться в этом злачном приложении. Мол, ему только пальцем пошевелить – и любой красавец прилет к нему. Третьи же и вовсе считают все это клеветой: Киркоров любит женщин, а голыми парнями любуется по работе – вероятно, подбирает актеров для клипа, нового шоу или танцоров.

Но вот что интересно: когда промах певца стал очевиден, скандальное видео стало исчезать их Интернета. Как говорят, менеджмент Филиппа Киркорова старается сейчас отовсюду его вычистить.

Источник — dni.ru
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Гость|18.12.2019 14:52|

За грамотностью никто не следит?

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