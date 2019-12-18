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Полезное | 15-летняя дочь солистки t.A.T.u выглядит ровесницей Волковой

18.12.2019|17:24
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Подросшая наследница звезды Вика расцвела и похорошела. Глядя на маму и дочь, можно подумать, что Юлия Волкова находится рядом с младшей сестрой.

Солистке группы t.A.T.u сейчас 34 года. Когда участница легендарного дуэта забеременела, ее продюсеры были страшно недовольны. Но Юлия Волкова решила рожать. Как показало время, ей удалось успешно совмещать роли матери и востребованной певицы.

Сегодня Вика уже не малышка. Дочь Юлии Волковой выросла на голову выше знаменитой мамы и стала настоящей красавицей, сообщает "7 Дней". Девушка скромно и умело красится и выглядит как утонченная барышня.

Рядом с Юлией Волковой Вика выглядит сестрой, но никак не ребенком. Дочь солистки t.A.T.u профессионально занимается вокалом и хочет стать артисткой, как мама.

Юлия Волкова души не чает в дочери. Она называет ее "настоящей, мудрой, целеустремленной, умной, смелой и справедливой". У них добрые доверительные отношения.

Юлия Волкова родила Вику от своего бывшего телохранителя Павла Сидорова. В 2007-м звезда вышла замуж за бизнесмена Парвиза Ясинова, который стал отцом ее сына Самира. Мальчику сейчас 11 лет. В прошлом году солистка t.A.T.u тайно вышла замуж, но имени супруга до сих пор не назвала.

Источник — dni.ru
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