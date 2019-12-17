17.12.2019 | 11:35

Мария Шукшина не осталась в стороне от обсуждения законопроекта о домашнем насилии. Популярная актриса поделилась подробностями личной жизни.

Недавно в Государственной думе прошли парламентские слушания законопроекта о домашнем насилии. Пока – ничего, ноль. Депутат и глава комитета по делам семьи Тамара Плетнева выступила против этого документа, отметив, что севший муж – потеря для женщины, ведь он кормилец в семье.

С парламентарием согласна Мария Шукшина. Она этот законопроект сравнила с тем, что происходило в стране в 1937 году. "Когда по доносу мелкие люди решали свои вопросы, будь то жилищные или должностные, или просто по зависти в чистом ее проявлении", – отметила популярная актриса.

"Вы только вдумайтесь: основанием для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия является в том числе "обращение граждан, которым стало известно о свершившемся факте семейно-бытового насилия, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии". То есть для вторжения в семью достаточно даже не заявления, а просто сообщения любого постороннего человека о том, что есть якобы угроза насилия. Слышите? Лихо!" – цитирует Шукшину сайт "7 Дней".

В заключение артистка поделилась подробностями частной жизни. "Это я еще легко отделалась. Если б такой закон был, у меня бы уже давно детей моих младших отняли, не приведи Господи!" – высказалась Мария Шукшина.

Ранее в интервью ее дочь от первого брака Анна Трегубенко рассказала, как стала жертвой рукоприкладства третьего мужа актрисы – Бориса Вишнякова. Анна отметила, что у него были проблемы с алкоголем, из-за чего Мария с ним рассталась, запретив видеться с сыновьями Фомой и Фокой.