17.12.2019 | 12:11

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян прокомментировал сенсационное известие. Алла Пугачева отказалась выступать в новогодних огоньках.

По словам собеседника "Дни.ру", истории с петицией о новогодних огоньках ровно три года. "А мне кажется, что прошла целая вечность, и словно я писал ее в прошлой жизни", – отметил эксперт. По словам Манукяна, в 2016-м он, возможно, оценил бы такую новость, но сейчас вовсе не рад тому, что Примадонна не будет петь.

"За эти годы не стало большого количества легенд нашей эстрады, театра и кино. Тогда Алла Пугачева казалась уходящей натурой, которая все никак не уйдет. Однако сейчас я прекрасно понимаю, что для кого-то творчество – это спасение от старости и немощи", – пояснил свою точку зрения эксперт.

Он предположил, что певице необходимы были эти всплески активности. "И я со своей петицией попал в самую болевую точку. Ее было лучше не задевать, судя по той реакции Аллы Пугачевой и ее коллег по цеху", – сказал Манукян.

Он добавил, что Константин Эрнст изменил формат "Голубого огонька" на Первом канале с 2018 года. "Звезды вышли из душных павильонов на улицы Москвы, появилось много новых лиц, и добились мы этого вместе. Ведь именно этого хотели четверть миллиона россиян, которых я тогда неожиданно повел за собой", – резюмировал Манукян.

Кстати, некоторым пользователям Сети кажется, что в последнее время 70-летняя Алла Пугачева заметно сдала, будто резко постарела. По мнению многих поклонников Примадонны, известным людям нужна помощь – концерты и внимание публики, чтобы они на старости лет чувствовали себя востребованными.

О том, что Алла Пугачева не будет выступать на новогодних огоньках, сообщила представительница певицы Елена Чупракова. Исполнительница пока не комментировала информацию.