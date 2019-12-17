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Полезное | «Сделал мне предложение!»: 77-летняя Ангелина Вовк о молодом ухажере

17.12.2019|09:00
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Говорят, в личной жизни Ангелины Вовк назревают перемены. Сообщается о свадьбе 77-летней телеведущей и ее более молодого коллеги.

Многочисленные поклонники обратили внимание, что в последнее время на светских мероприятиях Ангелину Вовк сопровождает конферансье, историк музыки Михаил Куницын. C 77-летней телеведущей они смотрят кино, посещают концерты, ведут музыкальные вечера, отдыхают.

Несмотря на разницу в возрасте больше 25 лет, пара выглядит очень гармонично, убеждены фанаты. Ангелина ведет активный образ жизни не по годам: осваивает гаджеты, ходит в тренажерный зал, в курсе новинок в области косметологии. К тому же она много работает, причем не только в качестве ведущей, но и спикера на ток-шоу.

Говорят, отношения Вовк и Куницына зашли так далеко, что, возможно, в следующем году они сыграют свадьбу. Журналисты, узнав эту сенсационную новость, связались с Ангелиной, чтобы из первых рук узнать подробности. "Миша правда сделал мне предложение!" – подтвердила информацию Вовк.

Когда случится это грандиозное событие (и случится ли вообще), телеведущая не уточнила. "Насчет свадьбы – еще пока я размышляю", – цитирует диву сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что легендарная телеведущая и диктор Ангелина Вовк была замужем дважды. С первым супругом, актером и диктором Геннадием Чертовым она прожила 16 лет. Вторым избранником ведущей стал чешский художник и архитектор Индржих. Брак продлился 13 лет, при этом супруги жили в разных странах.

Детей у телеведущей нет. Виной тому проблемы со здоровьем и перенесенные в молодости операции. "Индржих предлагал взять на воспитание ребенка из детского дома, особенно после армянского землетрясения 1988 года. "Возьми любимые книги, картины, возьми ребенка, – говорил он, – и приезжай навсегда!" Я не решилась на это..." – рассказывала в интервью Ангелина Вовк.

Источник — dni.ru
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