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Полезное | Муж с юмором об уходе Полины Гагариной: «Вообще, конечно, обидно»

17.12.2019|14:44
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То и дело в СМИ муссируются слухи о расставании Полины Гагариной с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Говорят, певица предпочла ему популярного шоумена.

Ходят слухи, будто Полина Гагарина увлеклась Евгением Бороденко, который стал знаменитым благодаря участию в шоу Comedy Woman. Артист вместе со своей коллегой Екатериной Варнавой вхож в семью популярной певицы. Все вместе они нередко весело проводят время. Полина недавно выкладывала фото с такой вечеринки. Говорят, якобы именно с подачи Варнавы Гагарина и Бороденко стали близки.

Информацию о проблемах в семье прокомментировал муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков. Он обнародовал скриншот новости о том, что якобы "всему виной Варнава", и прокомментировал фото, на котором запечатлен с Гагариной и Бороденко. Дмитрий высказал мнение, что получился на снимке хуже своего более удачливого соперника. "Бл... да что происходит?! Что-же делать?! Почему я тут такой неприятный?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – грязно выругался Дмитрий Исхаков.

"Не удивительно, что ушла. Я бы сам от себя ушел. Женя вон какой красавец. Но вообще, конечно, обидно. Делаешь им гуакомоле, а они... Катя, Женя... как же так", – завершил свой пост муж Полины Гагариной у себя на официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".

Подписчики догадались, что таким весьма завуалированным способом Дмитрий Исхаков смеется над публикацией. Фанаты поддержали его. Например, супруга прославленного исполнителя, автора-песенника Олега Газманова Марина попыталась успокоить Дмитрия. "Улыбайся, Полинка ЗВЕЗДА, это ее шлейф из слухов, догадок, придумок )))", – обратилась к Дмитрию Исхакову она.

Сама Полина Гагарина пока никак не отреагировала на слухи о расставании с мужем.

Источник — dni.ru
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