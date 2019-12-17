17.12.2019 | 08:41

Певец Николай Басков показал интерьер собственной роскошной квартиры. От апартаментов "золотого голоса России" композитор Игорь Крутой пришел в изумление.

Просторное жилище Николая Баскова находится на Пречистенской набережной в Москве. Ходят слухи, что квартира популярного артиста занимает 320 квадратных метров.

Дизайном апартаментов занимался не абы кто, а сам Валентин Юдашкин. Именно кутюрье придумал обустроить жилище певца в "императорском" стиле. По некоторым данным отделка и меблировка комнат жилплощади обошлась знаменитости в один миллион евро.

Отметим, что ремонт и обстановка – это единственное за что пришлось заплатить Николаю Баскову. Само жилье "золотой голос России" не приобретал. Квартиру в 2011 году ему подарил бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов. Презент предпринимателя стоил на момент покупки десять миллионов долларов.

Накануне Николай Басков опубликовал в личном "Инстаграм" снимок, на котором запечатлел интерьер жилища. В кадр попала часть гостиной, оформленной в стиле барокко.

"Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом", – написал Николай Басков, акцентируя внимание на букет в вазе.

Многие знаменитости от вида апартаментов вокалиста пришли в восторг. "Так красиво", – отметила Лолита Милявская. "Красота какая", - добавила Жасмин.

Комика Александра Ревву особенно заинтересовал большой ларец, стоящий на полу. "Коля!!! Красота!!! А что в шкатулке?" - не удержался юморист. "Королевские столовые приборы", – то ли в шутку, то ли всерьез ответил Николай.

Обалдел от жилища вокалиста и композитор Игорь Крутой. "Красиво у тебя, Колюня!" – написал он. "Спасибо за шарманку", - ответил Николай Басков.

Напомним, "Шарманка" – эта первая песня, которую Игорь Крутой написал для вокалиста. Композиция стала хитом и сделала исполняющего ее певца всенародным любимчиком.