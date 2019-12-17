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Полезное | «Девушки меня почему-то боятся»: Гулькина об однополой любви

17.12.2019|08:23
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Наталия Гулькина стала участницей грандиозного концерта "Легенды Ретро FM", где исполнила свои громкие хиты "Айвенго" и "Китай". А за кулисами ее ждал корреспондент "Дни.ру".

Выступление в гей-заведениях для артистов – это лакмусовая бумажка, определяющая степень популярности. Если тебя признали любители однополой любви, значит ты стильный, интересный, яркий. Геи – самая благодарная и теплая публика.

В клубах для адептов однополой любви регулярно выступают Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Лолита. Пела даже Эдита Пьеха! А Дмитрий Колдун пошел еще дальше – спел в сауне, где одни ребята любят других ребят.

Наталия Гулькина призналась "Дни.ру", что тоже любит петь для гомосексуалистов. "Я обожаю геев, это лучшее олицетворение любви, – уверена Гулькина. – Мой лучший друг – стилист Павел Лагунов – не скрывает своей сексуальной ориентации, и я его очень уважаю, ценю".

У самой 55-летней артистки мужей было много, а вот однополой любви она не позвала, с лесбиянками у нее ничего не было. Пока. "Девушки меня почему-то боятся – может, грозный у меня очень вид?" – смеется бывшая солистка золотого состава группы "Мираж".

Источник — dni.ru
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