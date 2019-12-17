17.12.2019 | 20:23

Всплыли новые подробности ухода из жизни народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Выяснилось, что незадолго до смерти знаменитость могла оказаться на улице.

В Замоскворецком суде состоялось заседание по делу против бывшего концертного директора актрисы – Ксении Рубцовой. Год назад сестра Элины Быстрицкой – София Шегельман – написала заявление в полицию о пропаже денег со счетов актрисы. 38 миллионов рублей в течение девяти месяцев сняла по доверенности Рубцова. Против нее возбудили уголовное дело по 159-й статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Своему крестному Сергею Залесскому актриса доверяла многие тайны. Он был в курсе ее затеи со строительством "Женского центра". Тогда, в 1993 году, ныне почивший мэр столицы Юрий Лужков одобрил идею и даже выделил участок земли на Цветном бульваре, однако компания "Социальная инициатива", собиравшая деньги с дольщиков, не выполнила обязательства. Проект был заморожен, а против "Социальщиков" начались судебные тяжбы.

Впрочем, в 2007-м Быстрицкая вновь взялась за дело и заключила новый контракт. За помощью она обратилась к Лужкову, однако тот не смог ей больше ничем помочь из-за обманутых дольщиков. В итоге перед новыми бизнес-партнерами актриса не смогла выполнить обязательства. Сумма сделки составляла 30 миллионов долларов. Три миллиона артистка получила в аванс, но что с ними стало после расторжения сделки?

"Быстрицкая опасалась, что против нее подадут иск о взыскании аванса, что в качестве обеспечительных мер будет наложен арест на ее имущество, на ее банковский счет, на ее квартиру в Леонтьевском переулке. Она советовалась, как вывести деньги со счета. Боялась, что может остаться без крыши над головой. Большая часть из тех трех миллионов была уже потрачена…", – передает слова Залесского газета "Комсомольская правда".

Крестный звезды также отметил, что за несколько месяцев до ее смерти сестра София запретила кому-либо приходить в квартиру Быстрицкой. Туда не разрешалось войти даже священнику. На все вопросы по телефону женщина отвечала, что Элина поела и спит.