16.12.2019 | 14:07

"Люба-Любонька, целую тебя в губоньки", – пела когда-то королева шансона Любовь Успенская. Ее есть где и за что целовать. Например, за номер на песню "Черная роза", которую певица в дуэте с рэпером CYGO представила в "Крокусе" на Главном новогоднем концерте. За кулисами ее встретил корреспондент "Дни.ру".

Любови Успенской идет 66-й год. Она состоявшаяся, обеспеченная, самодостаточная артистка. И многое может себе позволить. "Мне нравится покупать дорогие наряды и носить короткие юбки, – призналась артистка. – Раньше я носила длинные юбки, могла зацепиться и упасть. А сегодня с удовольствием оголяю ноги".

Певица призналась, что очень ждет Нового года и связывает с ним надежды на лучшее и в здоровье, и в творчестве. "2019-й был для меня плохим, наверное, самым тяжелым в жизни. С ним связано много неприятных моментов, – пояснила она. – Ушло из жизни много друзей и близких людей, были проблемы с дочерью".

Напомним, наследница звезды Татьяна Плаксина на отдыхе неудачно упала с велосипеда, сломала челюсть в двух местах, а три нижних зуба ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать десну, потому что начался абсцесс. Дочка Успенской перенесла несколько серьезных операций.

"Я хочу, чтобы наши дети были здоровы и не знали слова "война", чтобы те страны, которые сегодня враждуют, наконец, помирились", – говорит артистка.

Новый год она встретит дома. "У меня был тяжелый гастрольный год, поэтому праздник решила провести дома, отдохнуть. – рассказала Успенская. – За 30 лет я никогда в праздник не могла сесть, расслабиться, выпить шампанского, съесть "оливье". Теперь же ко мне приедет брат из Канады, друзья из Лос-Анджелеса, посидим, попоем, заодно отметим 30-летний юбилей моей дочери".

По словам артистки, дела у ее дочери Татьяны Плаксиной идут на лад – сразу после Главного новогоднего концерта они вдвоем улетели в Питер, где решили вместе выйти на сцену в БКЗ "Октябрьские". "Таня потрясающе поет – меня переплюнет, – пояснила Успенская. – Я хочу показать ее как большую звезду".

А вот затею снова испытать радость от рождения ребенка Успенская оставила окончательно – прекратила поиски донора спермы и суррогатной матери. Всему виной – ревность дочери. "Она ревнивная у меня, рожать снова запретила, заявив: "Мама, я у тебя одна, и больше не будет других дочерей и сыновей!"