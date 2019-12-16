16.12.2019 | 14:22

Телеведущая Ксения Собчак предстала в провокационном образе. Знаменитость в очередной раз задела чувства верующих.

Ксения Собчак не скрывает, что с долей скепсиса относится к большинству церковных обрядов. Знаменитость считает, что вера должна быть в душе, она ничего не имеет общего с религиозными правилами и символикой.

"Я, например, человек верующий, но не религиозный. Лично я не понимаю, какое отношение имеют разные обряды и посты к вере в то, что мы здесь не просто так, и соблюдение нравственных законов приведут тебя даже не в небесной, а уже в земной жизни либо к раю, либо к аду. Ибо верю, что человек про каждую свою подлость и пакость все сам знает всегда, как бы не оправдывался, и настоящий ад или рай – тоже заключен в нас самих", – написала как-то теледива в микроблоге, чем вызвала гнев некоторых православных подписчиков.

Критика обывателей не остановила теледиву. Накануне Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграм" снимок, который некоторым подписчикам показался спорным. В кадре она позирует в головном уборе, украшенном двуглавым орлом из драгоценных камней. Вдобавок звезда примерила массивные серьги, на которых изображен лик Иисуса Христа, и роскошное ожерелье.

"Воскресно-имперское", – подписала фото Ксения. Подписчики обвинили звезду в богохульстве и кощунстве. Были и те, кто с юмором отнесся к выходке Ксении Собчак.

"В администрацию президента на совещание? Праведный лук! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это нужно носить с молитвой на устах!", "А чего так скромно ????!!!!", "Православненько, Ксения! Что дальше? Пятеро детей, воскресная школа, пасхальные посты?", "Богохульненько, я бы сказала...", "Христа в уши)", "Ага, и девственность вернет путем зашивания", "Не пойму, креститься надо или нет?", "Боженька накажет за такие сережки", "Как корове седло. Куда с такой рожей в калашный ряд", "Кошмарный сон Виторгана", "Вы прямо царица имперская! А настроение королевишны", – писали интернет-обыватели.

Интересно, что Ксения Собчак часто задевает религиозные чувства поклонников. Как-то она опубликовала в микроблоге снимок, на котором демонстрировала голое плечо перед полкой с православной литературой. Теледива рядилась в рясу священника, а также плясала с бутылкой у входа в православный храм.