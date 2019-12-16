Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 дек 2019|15:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
  70.03  |  $  62.89

Полезное | Собчак обвинили в богохульстве из-за серёг с ликом Иисуса Христа

16.12.2019|14:22
Печать

Телеведущая Ксения Собчак предстала в провокационном образе. Знаменитость в очередной раз задела чувства верующих.

Ксения Собчак не скрывает, что с долей скепсиса относится к большинству церковных обрядов. Знаменитость считает, что вера должна быть в душе, она ничего не имеет общего с религиозными правилами и символикой.

"Я, например, человек верующий, но не религиозный. Лично я не понимаю, какое отношение имеют разные обряды и посты к вере в то, что мы здесь не просто так, и соблюдение нравственных законов приведут тебя даже не в небесной, а уже в земной жизни либо к раю, либо к аду. Ибо верю, что человек про каждую свою подлость и пакость все сам знает всегда, как бы не оправдывался, и настоящий ад или рай – тоже заключен в нас самих", – написала как-то теледива в микроблоге, чем вызвала гнев некоторых православных подписчиков.

Критика обывателей не остановила теледиву. Накануне Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграм" снимок, который некоторым подписчикам показался спорным. В кадре она позирует в головном уборе, украшенном двуглавым орлом из драгоценных камней. Вдобавок звезда примерила массивные серьги, на которых изображен лик Иисуса Христа, и роскошное ожерелье.

"Воскресно-имперское", – подписала фото Ксения. Подписчики обвинили звезду в богохульстве и кощунстве. Были и те, кто с юмором отнесся к выходке Ксении Собчак.

"В администрацию президента на совещание? Праведный лук! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это нужно носить с молитвой на устах!", "А чего так скромно ????!!!!", "Православненько, Ксения! Что дальше? Пятеро детей, воскресная школа, пасхальные посты?", "Богохульненько, я бы сказала...", "Христа в уши)", "Ага, и девственность вернет путем зашивания", "Не пойму, креститься надо или нет?", "Боженька накажет за такие сережки", "Как корове седло. Куда с такой рожей в калашный ряд", "Кошмарный сон Виторгана", "Вы прямо царица имперская! А настроение королевишны", – писали интернет-обыватели.

Интересно, что Ксения Собчак часто задевает религиозные чувства поклонников. Как-то она опубликовала в микроблоге снимок, на котором демонстрировала голое плечо перед полкой с православной литературой. Теледива рядилась в рясу священника, а также плясала с бутылкой у входа в православный храм.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|16.12.2019 14:46|

penzainform.ru писал(a):

серьги, на которых изображен лик Иисуса Христа,

Изображение лика на тряпке это тоже богохульство? Тем более вывешенное на всеобщее обозрение над Домом Правительства.

Гость|16.12.2019 14:50|

penzainform.ru писал(a):

?", "Боженька накажет за такие сережки", "Как корове седло.
С какой стати накажет? По какому праву решаете за бога что ему понравится, а что нет. Последнее слово за ним.

Брендовые сережки: "Бог всегда со мной" или

"Я всегда с Богом". На этот раз Собчак рулит.

Гость|16.12.2019 14:58|

в заречном в бассейне висит

на тетек в купальниках смотрит

Гость|16.12.2019 15:27|

кто такая собчак что о ней писать то.надоело.писать не о чем чтоли

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте