16.12.2019 | 15:14

Певица Валерия и ее муж, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали аварию, в которую попал младший сын артистки Арсений Шульгин. Оказывается, исполнительница до последнего ничего не говорила супругу.

В аварию Арсений Шульгин попал еще в начале декабря. Сын Валерии порвал обе губы, а его возлюбленная сломала руку в двух местах. Арсений признался, что был не пристегнут и спал на заднем сиденье. В новом интервью репортерам программы "Ты не поверишь" Валерия призналась, что буквально почувствовала неладное. "У меня прямо сердце екнуло", – сообщила певица. Она немедленно связалась с Арсением, и тот сказал, что машина попала в катастрофу.

О случившемся музыкальный продюсер узнал чуть ли не последним, причем не от Валерии, а от Арсения. "Боялась моей реакции, наверное", – предположил он. "Позвонил мне уже из больницы. А он у нас юморист такой, как Максим Галкин, понимаете, да? И в общем, я думал, что он шутит. Я говорю: "Сень, хорош прикалываться!" А поскольку он все время нас разыгрывает, естественно, в этот раз я даже не поверил, что у него это могло случиться", – пояснил Иосиф Пригожин.

Узнав, что Арсений действительно попал в страшную аварию, продюсер был вне себя. "Пристегиваться надо, пристегиваться... Конечно, я в ярости был, в шоке. Если бы я знал, что он собирается в Питер, я бы его не пустил. Откуда же я знал? Он хотел познакомить маму с девушкой. А так нельзя было в Москве познакомиться?" – задал риторический вопрос продюсер.

Валерия призналась, что тоже крайне негативно отреагировала на происшествие. "Я держалась. Я хотела не ругаться, но не получилось. Я все говорила: "Ну как? Скажите, как, зачем, главное, зачем своего ангелу-хранителю доставлять столько работы?" – рассказала певица.